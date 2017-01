“Só de capa da ‘Playboy’ eu peguei 54”, afirma Klebber Bambam, vencedor do primeiro “BBB”

Em 13 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Quinze anos após vencer a primeira edição do “Big Brother Brasil” e faturar R$ 500 mil, Klebber Bambam resolveu fazer um balanço do que mudou de 2002 para cá. Ele, que já foi cantor, dançarino e integrou o elenco dos humorísticos “Turma do Didi” e “Zorra total”, hoje ganha a vida como modelo fitness. Mas o que também mudou bastante desde que ele ficou famoso foi o currículo amoroso do bonitão.

