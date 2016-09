Phyona Macy, estrela do bella da semana, posa em Hollywood

Em 05 de setembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

O novo ensaio do site Bella da Semana é uma coisa de cinema. As fotos foram feitas em Hollywood Hills, na Califórnia, e mostram uma loira exuberante registrada em momentos bem picantes pelo aclamado fotógrafo Adam Parsell.

De descendência polonesa, Phyona Macy mora nos Estados Unidos e agora mostra o que tem de melhor aos assinantes do site. Ela, que é uma deliciosa mistura cultural, prova que não importa o idioma que você fale – esse é um caso típico do ditado que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. As fotos da bela estão disponíveis na internet e você confere um aperitivo aqui.

