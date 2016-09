Naira Lili ensina truques de como fazer a make que usou para estrelar a campanha da nova linha Make B. Africaníssima de O Boticário

Por: Redação ORM News

Em 19 de setembro, 2016 - 17h34 - Beleza

Naira Lili, a modelo que encantou o mundo da moda na última edição da São Paulo Fashion Week, é a estrela da campanha da coleção Make B. Africaníssima de O Boticário e todos os seus canais de venda.

A nova coleção, inspirada na exuberância da África, traz um mix de cores vivas e tons terrosos para compor makes vibrantes para a primavera-verão.

A modelo dá dicas de como fazer os olhos esfumados que usou na campanha. Confira!

Passo a passo

1. Com um pincel de esfumar, marque o côncavo com o tom marrom mais escuro do quarteto Pôr do Sol Safira (alta intensidade da cor), esfumando de fora para dentro.

2. Para conseguir o efeito metalizado e alta pigmentação, umedeça o pincel e aplique a sombra azul (diferentes acabamentos: metalizado e acetinado) do mesmo quarteto em toda a pauta móvel.

3. No interior dos olhos, para finalizar, aplique o tom mais claro do mesmo quarteto para iluminar o olhar. Na boca, aposte no mousse labial com efeito mate na cor Terra Vibrante.