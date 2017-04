Evento mundial que chama atenção para a cadeia de produção, Fashion Revolution é realizado em Belém

Em 24 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Da Redação

O Fashion Revolution, evento mundial de moda que tem a missão de despertar o olhar de produtores e consumidores para o verdadeiro custo das peças de roupa, chega a Belém pela segunda vez. Neste ano, a iniciativa vai ser realizada em várias partes do mundo de hoje a 30 de abril. Em Belém, o ponto alto da programação será o desfile com peças sustentáveis que vai ocorrer na quinta-feira, 27, às 20h30, no auditório da Faculdade do Pará (FAP). A entrada é gratuita.