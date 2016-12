No quarto de César, vilã solta a fera e xinga o japonês

Por: GShow

Em 29 de dezembro, 2016 - 14h11 - Novelas

Dona Mocinha (Nívea Maria) chegou em Arraial e mexeu com o coração de Tanaka (Luis Melo), e a notícia de que a perua veio para ficar deixou o japonês eufórico. Agora, chega o dia de procurar uma casinha para a irmã de Dona Sinhá (Laura Cardoso) morar na cidade, e é claro que o pai de Alice (Giovanna Antonelli) vai junto encontrar o melhor lugar para ela.

Na visita com o corretor, o irmão de Mieko (Miwa Yanagizawa) presenteia Mocinha com uma flor, e a vilã engole a raiva para manter o flerte com o japonês. Mas depois de ir embora, ela encontra César (Rafael Cardoso) e solta a fera: "Desgraçado! Vontade de fazer o Tanaka engolir os presentinhos ridículos dele", desabafa.

O vilão tranquiliza a tia e garante que esse é só o começo da vingança deles: "Ele vai sofrer tudo o que o meu pai sofreu". O que será que vem por aí?

Acompanhe a cena, que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quinta-feira, 29/12.