A irmã mais nova conta que está namorando com Tanaka e a avó de César alfineta: 'Na sua idade???'

Por: Gshow

Em 09 de janeiro, 2017 - 20h35 - Novelas

Dona Sinhá (Laura Cardoso) está de volta para tomar novamente as rédeas de seus planos em Arraial do Sol Nascente. E para se inteirar dos próximos passos e do que já está em andamento, a avó de César (Rafael Cardoso) tem uma conversa com Mocinha (Nívea Maria) e já começa soltando a sua eterna implicância com a irmã, quando descobre que ela e Tanaka (Luis Melo) estão namorando.

"Na sua idade?!", alfineta Sinhá, que leva de volta uma boa resposta. "Falou a jovem de 800 anos!", responde Mocinha. Ai, ai, ai, essas duas!

César chega e interrompe a divertida discussão entre irmãs. O papo fica sério! A avó quer saber do neto como lavar dinheiro agora, se o grupo não tem mais um parceiro no banco. E ideia "brilhante" vem de quem? De Mocinha! "Ué, faz um arranjo com algum cliente da empresa, César. Manipula os contratos", sugere ela. E o sobrinho completa: "Tia... Pra quem perde rios de dinheiro no jogo, você até que sabe como ganhar em outras pontas. A linha gourmet, claro! O Moreira topa isso sem pestanejar".

O que esses três vão apontar juntos agora? Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta terça-feira (10).