“Desafio Aceito” é uma campanha do Facebook e Instagram contra o câncer

Em 27 de agosto, 2016 - 13h11 - Mundo

Você deve ter visto nas últimas horas, em suas redes sociais, pessoas postando fotos em preto e branco e usando a hashtag “#DesafioAceito” – e nada mais. A misteriosa iniciativa é uma campanha feita pelo Facebook, e replicada no Instagram, com o objetivo de chamar a atenção para o combate a qualquer tipo de câncer.

Para participar, os internautas precisam curtir ou comentar a foto de alguém que está inserido na campanha, e ser convidado a integrar a corrente, multiplicando a interação. Homens e mulheres estão participando da campanha. No caso dos usuários que levam a sério a corrente, é enviada uma mensagem por inbox orientado a dar sequência na atitude, publicando uma foto P&B com a mensagem Desafio Aceito.

Para a jornalista Patrícia Vasconcellos, de 26 anos, a iniciativa foi adotada de pronto, tão logo conheceu as causas. “Eu curti a foto de uma amiga, e ela me enviou uma mensagem explicando do que se tratava, e quais passos eu deveria seguir. Achei interessante e mantive a corrente”, pontua.