Por: Agência Brasil

Em 16 de setembro, 2016 - 08h33 - Mundo

A Coreia do Norte conseguiu aumentar a precisão dos seus mísseis balísticos com alcance até 1,3 mil quilômetros, comunica a agência Yonhap citando uma fonte do governo da Coreia do Sul. A informação é da Agência Sputnik.

A fonte acrescentou que os três mísseis balísticos testados no dia 5 de setembro alcançaram a zona de defesa aérea do Japão, tendo percorrido cerca de mil quilômetros e caído no mar em área com raio de um quilômetro, segundo a Yonhap.



Assim, o possível desvio dos mísseis da classe Nodon segundo a classificação ocidental, foi inferior ao limite de 2 a 4 quilômetros, diz ainda a agência.



"É difícil prever o que poderá acontecer se tais mísseis forem equipados com ogivas nucleares ou armas bioquímicas", acrescentou a fonte.



Na sexta-feira passada (9), a Coreia do Norte anunciou a realização bem-sucedida de um novo teste nuclear. Todos os três mísseis lançados caíram na zona econômica exclusiva do Japão, o que foi avaliado como perigo direto para a segurança do país.