Primeira missão está prevista para o ano de 2021

Em 04 de janeiro, 2017 - 22h03 - Mundo

A Nasa lançará duas novas missões para asteroides em busca de informações sobre o início do Sistema Solar.

De acordo com o anúncio da agência, a primeira missão está programada para 2021. Uma sonda da Nasa estudará os asteroides Trojan, que orbitam ao redor de Júpiter. Acredita-se que eles sejam relíquias dos primeiros dias do Sistema Solar. O projeto foi batizado “Lucy”, em homenagem ao Australopitecus de 3,2 milhões de anos atrás, o mais antigo parente da Humanidade.

A segunda missão, prevista para 2026, enviará satélite para a Psyqche 16, um dos asteroides ao redor do planeta.

As missões integram o Programa de Descoberta da Nasa, criado em 1992 para promover uma exploração solar “melhor, mais rápida e mais barata”, segundo o diretor da agência à época, Daniel Gordin. Os projetos de descoberta são mais rápidos, focados e menores em escala do que uma missão de porte médio, e seus custos são limitados a cerca de US$ 500 milhões.

Entre as missões já realizadas pelo programa estão a Mars Pathinfer — que criou com sucesso o primeiro veículo de exploração a Marte; e Messenger, a primeira pesquisa orbital de Mercúrio; além do telescópio espacial Kepler, que descobriu milhares de exoplanetas ao redor de estrelas distantes, inclusindo mais de 20 na “zona habitável”.