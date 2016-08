CELEBRAÇÃO - Cerca de duas mil pessoas lotaram a Basílica de Nazaré, na noite de ontem

Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Cerca de dois mil fiéis lotaram a Basílica Santuário de Nazaré, na noite de ontem, para assistir à celedração da Missa do Mandato ou Missa do Envio, por meio da qual são enviados misssionários de evangelização às casas de paroquianos e comunidades da Arquidiocese de Belém, em preparação espiritual para o Círio 2016. A cerimônia, presidida pelo bispo auxiliar de Belém, dom Irineu Roman, foi marcada pela emoção de quem coordenará as peregrinações, levando réplicas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré.