Equilibrium - Apresentação fará um grande apanhado do trabalho de música e pesquisa do artista

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

O contrabaixista e compositor paraense Minni Paulo Medeiros grava o DVD “Equilibrium”, primeiro de sua carreira, hoje, durante show no Teatro Margarida Schivasappa. O músico se apresenta acompanhado do saxofonista Elias Coutinho, do baterista Tiago Belém e do pianista Robenare Marques. O concerto inicia às 20 horas.