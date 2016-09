JUDICIÁRIO: Toffoli criticou a criminalização da política e o exagero no ativismo

Em 17 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli fez ontem duras críticas ao papel atual do Judiciário, durante evento sobre direito tributário em Belo Horizonte. O ministro afirmou que o “Poder Judiciário pode cometer o mesmo erro dos militares em 1964 querendo se achar donos do poder”, se a política for criminalizada e o Judiciário “exagerar no ativismo”.

"Se criminalizar a política e achar que o sistema judicial vai solucionar os problemas da nação brasileira, com moralismos, com pessoas batendo palma para doido dançar e destruindo a nação brasileira e a classe política...