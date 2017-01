Encontro discutiu a crise penitenciária no país

Por: Portal ORM com informações do G1

Em 17 de janeiro, 2017 - 09h56 - Brasil

O ministro da justiça, Alexandre de Moraes, recebeu secretários estaduais de segurança pública de todo o país nesta terça-feira (17), em Brasília. O encontro teve como pauta a crise penintenciária do país e as ações do plano nacional de segurança, anunciando pelo Governo no dia 6 de janeiro.

A criação de 27 núcleos de inteligência policial nas capitais do país, prevista no plano nacional de segurança, também foi discutida na reunião do ministro com os secretários. Também foi tema do encontro o cronograma de execução dos recursos federais, liberados no final de dezembro de 2016 para a área de segurança.

Na primeira quinzena de janeiro de 2017, já foram registrados mais de 130 mortes nos presídios do país. A maioria, em rebeliões nas penitenciárias de Manaus (AM), de Boa Vista (RR) e o mais recente, em Nísia Floresta (RN).

Como ação, homens da Força Nacional foram enviados para as regiões mais críticas. Governo Federal e integrantes do Judiciário têm realizado reuniões para encontrar saídas para a crise.