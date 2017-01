Contra crise no sistema penitenciário, estados pedem de granadas a helicópteros

Por: O Globo

Em 09 de janeiro, 2017 - 22h05 - Polícia

Brasília — Os estados que convivem com crise aguda no seu sistema penitenciário apresentaram uma lista grande e diversa de pedidos ao governo federal: de coletes à prova de bala a um micro-ônibus para transporte de presos; de armamentos e granadas de gás para contenção de rebeliões ao empréstimo de um helicóptero. Parte dos pedidos já foi autorizada, e outros ainda estão sendo analisados. Além desses materiais, foi solicitada a transferência de presos para penitenciárias federais e a presença de homens da Força Nacional de Segurança Pública. Nesta terça-feria, está previsa a chegada de 100 homens em Roraima e outros 100 no Amazonas.

Ao todo, sete estados pediram auxílio: Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins. O Amazonas, por exemplo, pediu mil tornozeleiras eletrônicas e o empréstimo de um helicóptero da Polícia Federal para ajudar na captura de dezenas de detentos que fugiram da prisão Anísio Jobim. O helicóptero será cedido, mas o governo estadual ainda não formalizou o pedido.

Segundo o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ainda estão sendo analisadas as necessidades dos estados para definir como serão aplicados os R$ 72 milhões prometidos pelo presidente Michel Temer para tornozeleiras eletrônicas e os R$ 78 milhões para os scanners usados em revistas nos presídios.

Tocantins solicitou 1.363 coletes à prova de bala masculinos e um micro-ônibus para transporte de presos enquanto o estado não adquire um veículo-cela. Os dois pedidos foram autorizados. Roraima vai receber 38 armas. Mato Grosso pediu equipamentos e armamentos. A solicitação ainda não foi formalizada, mas Alexandre de Moraes disse que ela será atendida. Para Rondônia, foram enviados armamentos para os agentes penitenciários. Vários estados pediram munição calibre 12, pistolas, granadas de gás e escudos

Os 200 homens da Força Nacional que vão atuar em Roraima e no Amazonas partem na noite desta segunda-feira ou madrugada de terça-feira em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), chegando já pela manhã nos dois estados. Segundo o ministro da Justiça, a Força Nacional atuará no policiamento, no apoio de bloqueios, e próximo às penitenciárias, mas não agirá como agentes penitenciários.

Também foi autorizado o envio de uma equipe de 10 agente do Departamento Penitenciário (Depen) do Ministério da Justiça para o Amazonas. Eles vão primeiramente fazer um diagnóstico nas penitenciárias do estado. Também farão o treinamento de agentes penitenciários. No caso daqueles que são servidores do estado, os cursos serão bancados pelo governo federal. No caso dos agentes terceirizados, haverá ressarcimento das empresas que os contrataram.

O Acre não pediu equipamentos, mas a transferência de 15 presos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a Justiça já autorizou e, na terça-feira, a Polícia Federal poderá transferi-los para a penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O estado também pediu que o dinheiro transferido no fim do ano pelo governo, por meio do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), seja usado não para a construção de nova penitenciária, mas para ampliação de 2 mil vagas em uma unidade já existente. Roraima também pediu para usar o dinheiro na ampliação de 660 vagas da cadeia pública de Boa Vista. O ministro disse ter concordado.

Rondônia e Mato Grosso do Sul pediram respectivamente a transferência de 30 e 15 presos para presídios federais. Isso ainda precisa ser analisado pela Justiça, mas caso haja decisão judicial favorável, o ministro da Justiça disse que os pedidos serão atendidos rapidamente

Sobre a possibilidade de uma paralisação de agentes penitenciários em fevereiro, o ministro disse que apenas Goiás informou que há chance de isso ocorrer.

- São servidores estaduais. Obviamente, me parece que não é o melhor momento para realizar uma greve. É uma categoria que merece sempre o respeito, merece a evolução, mas esse me parece que não é o melhor momento. Em Goiás, o sindicato anunciou hoje essa possibilidade, mas os outros estados não passaram nenhuma informação concreta sobre essa possibilidade - disse Moraes.

Questionado se errou ao não autorizar, em outubro de 2016, o envio da Força Nacional para Roraima, ele respondeu que se equivocou ao negar, num primeiro momento, que tenha ocorrido um pedido da governadora Suely Campos.

- Eu errei ao não me lembrar, e aí foi um erro em virtude de reuniões seguidas, que ela (a governadora) havia solicitado a Força Nacional para realizar as funções de agentes penitenciários. Isso não pode. Se feito novamente, será indeferido. A Força Nacional é para garantia da segurança pública. Agora foi pedido para segurança pública e foi deferido: 100 para Roraima e 100 para Amazonas - justificou o ministro.

O ministro disse discordar das declarações do ex-secretário nacional de Juventude, Bruno Júlio. Na última sexta-feira, ao ser questionado sobre a chacina em Manaus, ele disse que era preciso mata mais e era necessário ocorrer uma chacina por mês. Acabou demitido no mesmo dia.

- Não só não concordo com nenhuma das declarações dessas frases faladas na sexta-feira, e a minha história mostra isso desde o Ministério Público, e passando por diversos cargos, como presidente da Febem. São declarações que, independentemente do contexto, porque um agente público não pode fazer essas declarações nem por brincadeira, eu não concordo. Nem o presidente Michel Temer concorda. Tanto que o secretário não faz mais parte do governo. São declarações pessoais daquele que fez. De forma alguma aquilo significava posição do governo - afirmou o ministro da Justiça