O Ministério da Saúde repassou, em dezembro, ao Estados e municípios do Pará R$ 9,99 milhões para a realização de ações de vigilância em saúde. Desse total, R$ 4,97 milhões são do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS), repassado pelo Ministério da Saúde para ações de vigilância, promoção, prevenção, controle de doenças e agravos à saúde. Outros R$ 2,38 milhões referentes à Assistência Financeira Complementar da União (AFC), e R$ 125,58 mil, de Incentivo Financeiro (IF).

No mês de dezembro os gestores ainda receberam do Ministério recursos adicionais de mesmo valor da AFC e IF, destinados exclusivamente ao pagamento do 13º salário do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate a Endemias (ACEs). No geral, todos os Estados e municípios brasileiros receberam no último mês um total de R$ 175,8 milhões, sendo R$ 74,8 milhões do PFVS; R$ 47,9 milhões da AFC; e R$ 2,5 milhões, de IF.

O recurso, previsto na Portaria GM/MS 2.942/2016, possibilitará a realização de ações de vigilância, promoção, prevenção, controle de doenças e agravos à saúde, além do custeio dos agentes de combate a endemias (ACEs). O envio desses recursos, que está em dia, é efetuado mensalmente por meio de transferência do Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos Fundos Municipais e Estaduais de Saúde.

O valor do recurso para os ACEs é definido de acordo com o monitoramento do mês anterior do quantitativo de agentes constante no (CNES) que, no caso dessa portaria, se referem ao mês de novembro. “Para receber recursos ao pagamento do piso salarial dos ACEs, o município precisa cadastrar os agentes no CNES e cumprir as exigências legais. Por isso, a importância de manter sempre o sistema atualizado”, ressaltou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Atualmente, o Pará conta com 2.477 ACEs cadastrados no SCNES e passíveis de contratação com AFC. No Brasil, são 49.764. No entanto, os municípios são entes autônomos e, portanto, livres para contratar com recursos próprios segundo o interesse e necessidades locais número de agentes acima do quantitativo estabelecido em portaria.

A AFC, repassada pela União, corresponde a 95% do valor do piso salarial dos ACE, que atualmente é de R$ 1.014,00. Os recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde, enviado a todos os estados e municípios e que é destinado ao financiamento das ações de vigilância em saúde, podem, inclusive, ser utilizados para pagamento de pessoal.