Novidades - Estreia com Acerola e Laranjinha e a mais um BBBB são destaques em 2017

Em 27 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

No dia 17 de janeiro de 2017, após “Dois Irmãos”, a inseparável dupla de amigos Laranjinha (Darlan Cunha) e Acerola (Douglas Silva) está de volta à TV, agora na minissérie em quatro capítulos “Cidade dos Homens”, projeto da Globo em coprodução com a O2 Filmes. Mas, afinal, por onde andam Laranjinha e Acerola? Doze anos depois da última temporada, eles cresceram, viraram adultos e têm filhos. Na nova história, passado e presente se entrelaçam. Você, que viu Laranjinha e Acerola crescerem e enfrentarem os desafios de morar na comunidade, vai poder rever a dupla em três episódios marcantes do seriado original, que levam a uma nova aventura inédita vivida nos dias de hoje. Nela, a amizade entre Laranjinha e Acerola será posta em cheque. A minissérie escrita por George Moura e Daniel Adjafre, com direção de Pedro Morelli, vai contar a luta de Laranjinha para salvar o filho Davi (Luan Pessoa), após descobrir que ele tem uma grave doença. Sempre com a ajuda e apoio do fiel amigo Acerola, agora ao lado do filho Clayton (Carlos Eduardo Jay), o seriado que marcou época na televisão e foi indicado ao Internacional Emmy Award 2005, vai mostrar que o tempo passou, mas os problemas na comunidade continuam bem parecidos.