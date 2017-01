Inscrições abertas até 19 de janeiro

Por: Guiart

Em 15 de janeiro, 2017 - 09h27 - Teatro

O Projeto Tribuna do Cretino vai promover o Minicurso de Crítica Teatral: “O que pode uma crítica teatral?”. A oficina vai discutir temas como “performance”, “pós-dramático”, “linguagem teatral”, entre outros. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de janeiro.

O curso terá uma abordagem teórico-prática na sua metodologia de trabalho, isto é, contará com atividades de aprofundamento teórico e exercícios de produção de textos críticos, sobre espetáculos locais. O objetivo é provocar, experimentar e estimular novos modos de dialogar com as obras artísticas por meio de uma escrita mais ensaística e poética.

O minicurso será ministrado pelo Prof. Msc Edson Fernando e é uma atividade integrante de sua pesquisa do doutorado interinstitucional – Dinter UFMG/UFPA. Com carga horária total de 60 horas, o minicurso acontecerá quinzenalmente às segundas-feiras de 23 de Janeiro a 19 de Junho, sempre das 15 às 18 h na Escola de Teatro e Dança da UFPA.

Os interessados devem solicitar ficha de inscrição pelo e-mail cretinofundamental@gmail.com até o próximo dia 19 de Janeiro.

Serviço

Data:

De 13 de janeiro - SEX

Até 19 de janeiro - QUI

Local:

Escola de Teatro e Dança da UFPa Travessa Dom Romualdo de Seixas, 820 comunica.etdufpa@gmail.com

Contato:

cretinofundamental@gmail.com

Valor: Grátis

Informações Adicionais: O minicurso acontecerá quinzenalmente às segundas-feiras de 23 de Janeiro a 19 de Junho, sempre das 15 às 18h.