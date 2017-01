Bilheteria: Produção alcança posto entre os três filmes mais vistos nos cinemas brasileiros

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Ao fechar sua quarta semana de exibição com 6.580.458 espectadores (dados do Portal Filme B), “Minha Mãe É Uma Peça 2” entra na história dos grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro.

Desde que os dados são contabilizados, pelo antigo Concine, e agora pela Ancine, fica atrás apenas de “Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976), com 10.735.305, e “Tropa de Elite 2” (2010), com 11.204.815

Seria também superado por “Os Dez Mandamentos” (2016), com 11.215 000, caso esses números fossem confiáveis.