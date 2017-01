Justiça mineira condenou empresas a pagar multa para compensar danos ambientais provocados em Mariana; prazo inicial para depósito era 9 de dezembro

Por: G1

Em 09 de janeiro, 2017 - 22h16 - Brasil

A mineradora Samarco e suas acionistas, a Vale e a BHP Billiton, pediram pela segunda vez a prorrogação do prazo de pagamento da multa de R$ 1,2 bilhão por danos ambientais provocados por acidente da Samarco em Mariana (MG). A Justiça de Minas Gerais determinou o pagamento da multa até o dia 9 de dezembro de 2016.

As empresas solicitaram em dezembro um prazo adicional de 30 dias para efetuar o pagamento, que venceria nesta segunda-feira (9). Nesta data, a Vale informou que apresentou uma petição conjunta com a Samarco e sua sócia para prorrogar o prazo do depósito para o próximo dia 19.

“Em complemento aos fatos relevantes de 11 de novembro de 2016 e de 12 de dezembro de 2016, relacionados à decisão do juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte que determinou, entre outras medidas, o depósito de R$ 1,2 bilhão pela Samarco e suas sócias, a Vale informa que as partes estão em tratativas e apresentaram hoje petição conjunta para prorrogação do prazo de prestação da garantia para o dia 19.01.2017”, disse o comunicado da Vale enviada ao G1.

Danos ambientais

A União e os governo de Minas Gerais e Espírito Santo moveram uma ação civil pública contra a Samarco e suas acionistas para buscar compensações pelo rompimento de uma barragem da Samarco em novembro de 2015.

O acidente é considerado o maior desastre ambiental do país, que provocou uma enxurrada de lama na cidade de Mariana e deixou 19 mortos. Mais de um ano depois do acidente, a área ainda está degradada.

A Samarco é uma sociedade entre a Vale e a empresa anglo-australiana BHP Billiton, na qual cada uma das sócias é dona de 50% da companhia. Em 2015, último dado disponível, a Samarco registrou faturamento de R$ 6,48 bilhões, segundo os demonstrativos de resultados divulgados pela empresa.

A Vale ainda não divulgou os dados financeiros fechados de 2016. Até setembro, a empresa faturou R$ 69 bilhões em 2016 e teve um lucro líquido de R$ 11,7 bilhões no período. A BHP Billiton somou receitas de US$ 44,6 bilhões no ano fiscal encerrado em junho de 2016, segundo seu relatório de desempenho anual.