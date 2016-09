Tropas fazem desfile para homenagear os 194 anos da Independência

Em 08 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Centenas de pessoas acompanharam o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, que começou por volta das 9h22 de ontem, na avenida Presidente Vargas, no Centro de Belém, e terminou quase duas horas depois, às 11h30. Não foi registrado nenhum incidente durante a programação. Mais de três mil homens e mulheres de tropas federais, estaduais e municipais e grupamentos não institucionais participaram do desfile em comemoração aos 194 anos da Independência do Brasil. A banda de música da Escola Estadual Lauro Sodré abriu a programação. O primeiro pelotão a passar pela avenida foi o de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O desfile terminou com uma apresentação da Cavalaria da Polícia Militar.