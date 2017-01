Ufpa lista 7,4 mil alunos que devem comparecer à universidade

Em 05 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Mais de 7,4 mil alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA) que correm o risco de perder a vaga conquistada na universidade devem comparecer à instituição de ensino com urgência. A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) publicou ontem o novo calendário para revisão dos processos de prescrição. Os alunos na lista devem procurar suas faculdades entre os dias 9 e 20 de janeiro.

Os estudantes cujos processos de revisão não forem encaminhados pelas faculdades ao Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) até o dia 10 de março deste ano, serão automaticamente desvinculados da universidade. A lista completa com o nome dos convocados foi divulgada em outubro na página do Ciac, mas o calendário de revisão havia sido adiado devido à greve e a ocupação contra a PEC 241/55 na universidade, no final do ano passado.

