Movimento de saída de Belém é intenso para curtir o Réveillon no interior pará e em outros estados

Em 31 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gerais

​

O Terminal Rodoviário de Belém registrou intenso movimento na manhã desta sexta (30). De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart), empresa privada que administra o espaço, cerca de 44.600 passageiros devem ter trafegado pelo TRB na semana que se encerra neste sábado (31). Perto das 10h, na sexta-feira, as filas davam voltas no salão principal próximo às escadas rolantes da área de embarque e desembarque. Empresas como a Expresso Modelo já haviam esgotado a venda de bilhetes para diversos municípios, incluindo o distrito de Mosqueiro e as cidades de Castanhal e Marudá.

