Filha de Vittorio não gosta nada de saber que a mãe criticou seu namorado

Todo mundo sabe que Milena (Giovanna Lancellotti) defente Loretta (Claudia Ohana) com unhas e dentes. Mas, até para a queridinha da mamãe, as coisas têm limite. Depois de saber que a ex-mulher de Vittorio (Marcello Novaes) criticou Ralf Tattoo (Henri Castelli) para Lenita (Letícia Spiller), a namorada do tatuador não se aguenta e chama a mãe para uma conversa séria.

Loretta tenta justificar sua preocupação, mas a irmã de Mario (Bruno Gagliasso) corta logo: "A senhora não se preocupa, mãe. A senhora ofende, humilha". E ainda diz mais! "Cada vez que a senhora tenta diminuir o Ralf, eu me afasto um pouco mais. O Ralf é a pessoa que eu amo e eu exijo que isso seja respeitado".

Para se esquivar da situação, a enfermeira promete tentar conhecer Ralf melhor e já muda o assunto para um convite inesperado: uma festa em São Paulo de uma amiga riquíssima. Para convencer a filha de ir, Loretta diz que vai ser importante as duas viverem juntas esse momento exclusivo.

