Declaração vem após uma DR do casal

Por: Gshow

Em 07 de janeiro, 2017 - 09h41 - Novelas

Milena (Giovanna Lancellotti) está de volta a Arraial do Sol Nascente e cheia de saudade de Ralf (Henri Castelli) após sua ida a São Paulo com Loretta (Claudia Ohana)! Com a pulga atrás da orelha sobre o que rolou na tal festa de grã-fino que mãe e filha foram, o ogro quer saber de tudo. Sim, rolou ciuminho! "E você lá, no meio disso? Ficou falando com quem?", pergunta o tatuador.

A filha de Vittorio (Marcello Novaes) tenta minimizar suas impressões sobre a recepção, mas Ralf começa a ficar inseguro. "Tua mãe tá pegando pesado, te levando pra conhecer os ricos, os caras que podem te dar uma vida que eu nunca vou poder! Isso é covardia!", ele reclama.

Diante do jeito para baixo do namorado, Milena tenta colocá-lo mais animado e se declara: "Ralf, por favor, isso nunca vai acontecer! Eu te amo demais da conta, minha vida é com você, ao seu lado". Ponto para o irmão de Lenita (Letícia Spiller), que ouve de Mi que ele é "o homem com quem eu vou me casar".

Pronto, agora só falta o pedido de casamento e o beijo apaixonado. Mandavê, Ralf!

Acompanhe a cena fofa que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente neste sábado, 7/1.