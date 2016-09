Veículo foi consumido rapidamente pelas chamas. Cinco passageiros estavam no coletivo e saíram a tempo

Por: Redação ORM News com informações de Victor Furtado (O Liberal)

Em 11 de setembro, 2016 - 16h18 - Polícia

Um micro-ônibus da linha Marex/Presidente Vargas ficou totalmente destruído após um incêndio na rodovia Arthur Bernardes, em Belém, na tarde deste domingo (11). O veículo estava na viagem de retorno no sentido bairro. Cinco passageiros, além do motorista, estavam no interior do coletivo. Todos saíram e ninguém se feriu.

O motorista Valmir Pinheiro, da empresa Rio Guamá, disse que viu pelo retrovisor a bandeja da bateria do veículo solta. Na parada para o ajuste, a fumaça e o fogo começaram imediatamente. 'Foi muito rápido. Em cinco minutos o ônibus já estava destruído', contou.

Segundo o rodoviário, o veículo estava em boas condições. Ele disse também que estacionou o veículo longe de uma borracharia localizada no cruzamento da rodovia com a avenida Pedro Álvares Cabral para evitar um acidente mais grave.

O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado e conteve as chamas, mas o ônibus ficou totalmente destruído.