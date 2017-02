Algumas mudanças foram feitas no texto original, como as disciplinas optativas e a contratação de profissionais com notório saber.

Por: Redação ORM News com informações da EBC

Em 16 de fevereiro, 2017 - 09h50 - Brasil

O presidente Michel Temer vai sancionar, hoje (16), a Lei do Ensino Médio. A proposta foi concluída, no Senado, na semana passada e prevê mudanças, tanto na grade curricular quanto na capacitação de professores e nas horas/aula, por exemplo. Pelas novas regras, 60% do currículo do ensino médio serão de conteúdo mínimo obrigatório preenchido pela base nacional curricular comum. Os outros 40% serão escolhidos com base nos chamados itinerários formativos, em que o estudante pode escolher de cinco àreas de estudo: linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Educação física, arte e sociologia que estavam como optativas no texto original voltam a ser obrigatórias no currículo.

Outra mudança

Profissionais com notórios saber na matéria poderão ser contratados pelas escolas, mesmo que não tenham formação acadêmica específica para dar aulas. A carga horária também foi aumentada. Pelo menos mil horas anuais, no prazo de cinco anos para todas as escolas do ensino médio.

A cerimônia se sanssão será às 11h no Palácio do Planalto, em Brasília.