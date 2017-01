A medida visa retomar o crescimento econômico do país

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 19 de janeiro, 2017 - 16h58 - Brasil

O presidente Michel Temer garantiu, nesta quinta-feira (19), que o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será integral, em qualquer valor. A medida vai injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia brasileira neste ano e irá possibilitar a retomada do crescimento econômico.

“Quero declarar publicamente que não houve nenhuma modificação [a respeito da possibilidade do saque integral]. Quem tiver dinheiro em contas inativadas [do FGTS], vai sacá-las por inteiro, em qualquer valor”, disse o presidente, durante evento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A medida deve beneficiar 10,2 milhões de trabalhadores, que poderão sacar os valores de contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Em fevereiro, o governo vai divulgar o calendário de saques. As datas serão referentes ao aniversário de cada trabalhador.