Inglês e americano se encontraram nos bastidores do UFC 207, na última sexta-feira

Por: Lancenet

Em 02 de janeiro, 2017 - 16h56 - Artes Marciais

Enquanto não tem ainda marcados seus próximos compromissos dentro do octógono, Michael Bisping e Tyron Woodley decidiram resolver o problema juntos. Eles fizeram um acordo verbal para uma possível superluta no UFC.

Em vídeo divulgado pelo site Fancy MMA, Bisping e Woodley aparecem conversando a negociando as condições de um confronto. O combate em questão seria em um peso casado até 81,7kg, entre a divisão dos médios (84kg) e os meio-médios (77kg). A luta não valeria cinturões. Os lutadores chegaram a apertar as mãos para ilustrar o acordo.

Michael Bisping vem de vitória contra Dan Henderson, em outubro, em sua primeira defesa de cinturão pelos médios do UFC. Já Woodley, conquistou sua primeira defesa de título bem sucedida contra Stephen Thompson, em novembro, no evento do Ultimate em Nova York.