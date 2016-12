Cantora foi abordada por algumas pessoas em uma praia do Rio, mas, para disfarçar, disse que o nome era Kátia

Por: Ego

Em 27 de dezembro, 2016 - 08h27 - Celebridades

Habemus uma nova Kátia! A cantora Ludmilla, que um dia já foi MC Beyoncé, se envolveu em uma confusão nesta segunda-feira, 27, quando estava em uma praia no Rio. É claro que a internet não deixou passar e já fizeram váááárias piadas com a história

Peraí, você não acompanhou essa treta com a cantora? Pega a pipoca, que o EGO vai fazer um resumo: Lud estava se bronzeando, quando foi abordada por algumas pessoas. No vídeo que está rolando por aí, eles pedem para tirar fotos com ela. Lud diz que não é Lud. "Meu nome é Kátia". O pessoal fica irritado e solta um monte de palavras feias.

De noite, Kátia, Lud, MC Beyonce (estamos muito confusos!!!!) fez um vídeo no Facebook explicando que só mudou de nome porque as pessoas que estavam ali perto disseram que iriam fazer arrastão. Ela falou com medo de perder o cordão e virou Kátia. É Lud, não está sendo fácil para você e a zoeira da internet já está infinita!