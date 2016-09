Crime - Sofisticação dos meios utilizados já ultrapassou simples uso de "laranjas"

Em 19 de setembro, 2016

Com dois anos e meio de investigações, a Lava Jato revelou que mecanismos clássicos de lavagem, como o uso de "laranjas" para ocultar bens, perderam espaço para formas mais sofisticadas de transformar dinheiro sujo em dinheiro, aparentemente, lícito. "Ganhamos grande experiência com aquilo que podemos definir como uma enciclopédia de métodos de lavagem de dinheiro", disse o chefe do Escritório de Investigação da Receita, em Curitiba, Roberto Leonel de Oliveira Lima.