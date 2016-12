Méritos - Além dos mestres, manifestações como a Marujada também conquistam visibilidade

Quem imaginava que o trabalho com a medicina popular, que aprendeu com sua mãe poderia ter um reconhecimento público? Pois foi exatamente com esse trabalho que dona Izaura Sena Machado, de 60 anos, moradora de Marudá, foi reconhecida como mestre de cultura e foi uma das contempladas na edição deste ano do Prêmio de Manifestações Culturais do Programa Seiva da Fundação Cultural do Estado do Pará.