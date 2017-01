Ele é o convidado de hoje do projeto reúne os músicos regionais para rodas de batuque

Em 14 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O carimbó ocupa o centro histórico de Belém hoje, dando continuidade aos shows de mestres de Icoaraci que ocorrem ao longo de janeiro. Realizada pela SubVersiva Produção Cultural Independente, em parceria com a Casa Velha 226,em Belém, a programação contará com vivência, troca de experiências e roda de carimbó comandada pelo Mestre Jaci, do grupo Os Caçulas da Vila.