Astro desembarca na Espanha depois de deixar a concentração da seleção argentina, com uma lesão no púbis

Por: Globoesporte.com

Em 04 de setembro, 2016

Após voltar a vestir a camisa da Argentina e ser decisivo na vitória sobre o Uruguai, Messi está de volta a Barcelona. O atacante desembarcou na manhã deste domingo no aeroporto de El Prat, após longa viagem desde Buenos Aires, onde estava concentrado com sua seleção desde o começo da semana passada. De acordo com a imprensa espanhola, ele só passará por exames para saber a gravidade de sua lesão no púbis na próxima segunda-feira.

O jornal "Sport" diz que Messi combinou com a comissão técnica do Barça, antes mesmo de embarcar em Buenos Aires, que teria o domingo inteiro para descansar. Os médicos do clube acharam melhor deixar o jogador livre de qualquer obrigação - depois de viver uma maratona nos últimos dias: jogo contra o Athletic Bilbao no domingo passado, viagem a Buenos Aires horas depois, treinamentos na terça e na quarta-feira, ida para Mendoza, jogo contra o Uruguai e novo deslocamento para a capital argentina.

Messi deve passar por uma ressonância magnética no começo desta segunda para saber se a lesão no púbis foi agravada pela atuação contra os uruguaios, na quinta-feira. Após a vitória por 1 a 0, o camisa 10 admitiu que fez um sacrifício para estar em campo, já que vinha sentindo dores na região desde a partida contra o Bilbao. Ainda assim, permaneceu em campo durante os 90 minutos, com a Argentina com um homem a menos desde o fim da etapa inicial, após a expulsão de Dybala.

A expectativa é de que a lesão não seja tão grave, mesmo com o esforço feito pelo jogador. A princípio, Messi não deve estar disponível para enfrentar o Alavés, no próximo sábado, pelo Campeonato Espanhol - mas estará apto a enfrentar o Celtic, no dia 13, na estreia do Barça na fase de grupos da Liga dos Campeões, no Camp Nou.