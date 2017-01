Em entrevista, craque fala de amizade com Neymar e Suárez e rivalidade com Ronaldo

Por: O Globo

Em 18 de janeiro, 2017 - 09h03 - Futebol

A renovação de contrato de Lionel Messi continua em um processo lento, mas o craque de 29 anos mandou um recado para o Barcelona. No que depender dele, ficará ainda por muitos anos defendendo o clube catalão. Em entrevista à revista inglesa “Coach Magazine”, o camisa 10 disse que continuará jogando no time enquanto o clube o quiser.

- Sempre disse que o Barcelona me deu tudo e eu ficarei aqui pelo tempo que eles me quiserem - disse o craque argentino, quando questionado se um dia gostaria de atuar no Campeonato Inglês.

Na conversa com a revista, Messi disse que Wayne Rooney é o melhor jogador inglês que ele enfrentou e previu que Pep Guardiola ainda terá sucesso na Premier League. O treinador vem encontrando dificuldades para fazer o seu Manchester City jogar bem e vencer com frequência na liga.

Ao falar sobre os companheiros de ataque, Messi disse que a amizade e o trabalho diário ajudam ele, Neymar e Luís Suárez a terem tanto sucesso jogando juntos.

- Primeiramente, trabalhamos muito duro nos treinamentos para que aconteça tudo o que acontece nos jogos. Temos uma conexão natural, uma boa amizade entre nós para além do futebol. E isso ajuda.