Atacante do Barcelona deu uma divertida entrevista a um famoso humorista argentino

Por: Lance!Net

Em 05 de setembro, 2016 - 14h52 - Futebol

Antes de ser liberado do jogo contra a Venezuela pelas Eliminatórias, com dores no púbis, Messi participou de uma divertida entrevista com o comediante argentino Miguel Ángel Rodríguez, caracterizado como Minguito, humorista famoso no país.

No bate-papo informal, gravado na concentração da seleção, em Ezeiza, o camisa 10 explicou o motivo que o levou a pintar o cabelo de loiro, além de comentar sobre sua rotina no Barcelona e a indiferença de seu filho Thiago quando o assunto é futebol.

"Mudei (o cabelo) para começar do zero. Vinha de muitas dificuldades, de coisas que passaram comigo, e disse para mim mesmo: 'Tenho que terminar com isso e começar do zero'. Tudo veio abaixo. Eu senti que aquela era a nossa final, pelo que o time estava e como jogou a competição. Foi uma grande decepção", explicou Messi, se referindo ao vice diante do Chile, na Copa América Centenário.

Em relação ao seu dia a dia, o jogador de 29 anos expôs a sua tranquila vida na Catalunha, onde vive com a mulher, Antonella Roccuzzo, e seus dois filhos: Mateo, de 11 meses, e Thiago, de três anos.

'Em Barcelona, levo uma vida normal. Treino cedo, tipo 10h. O neném entra às 9h na escola. Então, como estamos pertinho, levo com minha mulher. Depois, voltamos, e vou para o clube. Almoço e, às 16h, vou buscar o Thiago. Sempre que posso, vou. E vamos fazer algo em família para cansá-lo, para que durma à noite, por volta de 21h', disse.

Por fim, Messi reiterou o desinteresse de Thiago, que foi presentado com uma bola por Minguito, pelo esporte.

'Não compro muitas bolas para ele porque não gosta muito de futebol. Agora, no clube, armaram algo para os mais novinhos. Vamos ver se começa', finalizou.

Sem Messi, a Argentina entra em campo nesta terça-feira, diante da lanterna Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias. Na última quinta, os argentinos bateram o Uruguai com um gol marcado justamente pela La Pulga, que deixou seu país momentaneamente na liderança.