Atriz recebeu o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto da obra

Por: O Globo

Em 09 de janeiro, 2017 - 09h14 - Entretenimento

"Hollywood está repleta de forasteiros e estrangeiros, e se você nos chutar todos para fora (do país), você não terá nada para assistir, exceto futebol e MMA, que não são arte", disse Meryl Streep no palco do Globo de Ouro. Ao receber o prêmio Cecil B. DeMille pelo conjunto da obra, a atriz fez um longo discurso endereçado a Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos.

Meryl lembrou o episódio em que Trump fez piada publicamente com Serge Kovaleski, repórter do "New York Times", que é deficiente físico. "Isso partiu meu coração, e eu não consegui me recuperar porque não era um filme, era a vida real. Esse instinto de humilhar quando vem de alguém numa plataforma pública afeta de vida de todos, porque dá permissão para que outros façam o mesmo", disse ela, emocionada.

"O desrespeito convida o desrespeito, a violência incita a violência", continuou. "Quando os poderosos usam sua posição para intimidar os outros, todos nós perdemos".

A atriz lembrou ainda da amiga Carrie Fisher, morta no fim de dezembro, que costumava dizer: "pegue seu coração partido e transforme em arte".

A atriz ecoou o comentário de Hugh Laurie, inglês premiado com a estatueta de melhor ator coadjuvante em série, minissérie ou telefilme, por "The night manager", que lembrou que o Globo de Ouro é concedido pela HFPA. Que, no caso, é a Associação de Correspondentes Estrangeiros em Hollywood, "parte de um dos segmentos mais vilipendiados da sociedade americana nesse momento".

Vencedora na categoria melhor atriz coadjuvante, por "Fences", Viola Davis apresentou o prêmio a Meryl, que tem outros oito Globos de Ouro na estante, num total de 29 indicações — incluindo uma deste ano, de melhor atriz em filme de comédia ou musical, por "Florence Foster Jenkins".

"Sua arte nos lembra do impacto do que significa ser um artista. Você me faz sentir orgulho de ser artista. Você faz com que eu sinta que o que eu tenho em mim, meu corpo, meu rosto, minha idade, é suficiente".