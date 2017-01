Na semana, o CSI caiu 0,9 por cento, enquanto o SSEC recuou 1,3 por cento

Por: Extra

Em 13 de janeiro, 2017 - 07h54 - Tecnologia

Os principais índices acionários da China tiveram leves variações nesta sexta-feira, pressionados pelas ações do setor de tecnologia, uma vez que a aprovação mais rápida das ofertas públicas iniciais de ações (IPO, em inglês) exacerbou preocupações com as ações de empresas menores.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,05 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,22 por cento. Na semana, o CSI caiu 0,9 por cento, enquanto o SSEC recuou 1,3 por cento.

O ChiNext Price Index de tecnologia, equivalente chinês ao Nasdaq, recuou 1,6 por cento em sua sétima sessão de perdas, atingindo a mínima de 10 meses, uma vez que as aprovações mais rápidas de IPOs aumentaram a oferta de ações no mercado.

O índice MSCI caía nesta sexta-feira, mas caminhava para ter ganhos semanais, com os investidores desapontados que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não tenha elaborado sobre seus planos de estímulo em uma entrevista à imprensa há dois dias.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,08 por cento às 7:36 (horário de Brasília), depois de subir para o nível mais alto desde o final de outubro na sessão anterior.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,80 por cento, a 19.287 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,47 por cento, a 22.937 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,22 por cento, a 3.112 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,05 por cento, a 3.319 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,50 por cento, a 2.076 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,33 por cento, a 9.378 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,07 por cento, a 3.025 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,79 por cento, a 5.721 pontos.