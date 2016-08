PASSADO - Pesquisadora fala sobre a representação do corpo nos artefatos da Amazônia

O simbolismo dos corpos representados nas cerâmicas arqueológicas encontradas na Amazônia, como a marajoara, serão tema do “Café com Ciência”, debate que será realizado hoje, às 15h, no campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O evento tem entrada franca e vai mergulhar no significado da herança deixada pelos povos do passado.