O processo que Kesha moveu contra o produtor Dr. Luke por assédio sexual está longe de acabar. De acordo com o "Daily Mail", uma nova evidência foi adicionada ao caso: trata-se de uma mensagem de texto enviada por Kesha a Lady Gaga.

O texto foi apresentado em uma audiência em 26 de novembro, em Nova York, mas segue em segredo de justiça.

O curioso do caso - que ninguém conseguiu entender - é que Dr. Luke teve permissão do juiz de ver a mensagem e a compartilhar com Katy Perry. O que Katy Perry tem a ver com a história? Ninguém sabe!

Vale lembrar que Lady Gaga prestou apoio a Kesha publicamente, dizendo que a cantora estava sendo 'envergonhada por algo que acontece na indústria da música o tempo todo'. Já Katy Perry nunca se pronunciou sobre o caso - aliás, Luke foi uma dos responsáveis por seu primeiro sucesso, "I Kissed a Girl".

Entenda o caso

Kesha está processando o produtor Dr. Luke por abuso sexual, segundo o site "TMZ". A cantora alega que Dr. Luke a obrigava a consumir bebidas alcoólicas e a usar drogas para deixá-la frágil e sem chance de defesa.

No dia 19 de fevereiro, Kesha perdeu a liminar que estava movendo contra Dr. Luke. A cantora tentava se desvincilhar do contrato que a mantinha sob os cuidados do produtor e da gravadora. Segundo informações do site "The Hollywood Reporter", o juiz alegou que "não tinha razão para dizimar um contrato bem negociado".

Depois de perder a batalha na Corte de Nova York, Kesha recebeu apoio de vários artistas. Inclusive, ela também teve o suporte financeiro de Taylor Swift. A cantora doou 250 mil dólares (equivalente a 1 milhão de reais) para ela.