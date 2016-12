A vítima tinha um passado repleto de crimes e ultimamente fazia sequestro relâmpago. Morte ocorreu à tarde.

Em 27 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Com um passado extenso de crimes, um adolescente de 17 anos foi executado a tiros, na frenteira entre os bairros da Terra Firme e Canudos, em Belém. A vítima estava com outra pessoa sentada na calçada, próximo à entrada da vila onde morava, na Rua Silva Rosado, entre as travessas Tófilo Condurú e Guerra Passos, no bairro de Canudos, quando um homem em uma moto passou e efetuou os disparos. Dois tiros atingiram a cabeça do adolescente, que morreu no local. O crime foi praticado em plena luz do dia, por volta das 14h30 de ontem.

De acordo com o capitão Jeremias Moura, do 2º Batalhão da Polícia Militar / 2ª Companhia, a polícia foi acionada às 14h40. Ele também conta que o adolescente era perigoso e ultimamente estava envolvido com sequestros relâmpagos.

