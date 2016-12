SAÚDE: Campanha começa no dia 2 de janeiro, para crianças na faixa de 9 a 14 anos

Em 28 de dezembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

No próximo mês, começa a campanha de vacinação do Governo Federal contra o HPV (papiloma vírus humano). Além das meninas, a vacinação vai atender os meninos, também de 9 a 14 anos, incluídos no Calendário Vacinal a partir de 2017. Em Belém, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacinação contra o vírus HPV para meninos estará disponível a partir do dia 2 de janeiro em todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina, das 8h às 17h. A meta ainda está sendo avaliada pela Secretaria. Já para meninas, em 2016, no período de janeiro a setembro, foram aplicadas mais de 16 mil doses da vacina, o que corresponde a quase de 50% do público alvo. Vale lembrar que a vacina contra o HPV para meninas está disponível na rede de saúde e faz parte do calendário de vacina da criança e do adolescente.

Existem hoje mais de 200 tipos de HPV. As verrugas genitais ou condilomas acuminados são apenas uma das manifestações da infecção pelo vírus do grupo HPV e estão relacionadas com os tipos 6,11 e 42, entre outros.