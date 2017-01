Meta da Sespa é imunizar 170 mil jovens no Estado

Por: Redação ORM News

Em 04 de janeiro, 2017 - 21h17 - Saúde

Começou nesta quarta-feira (4) no Pará a campanha de vacinação contra o vírus HPV para meninos na rede pública de saúde. A estimativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) estima que 170 mil jovens entre 12 e 13 anos sejam vacinados. Assim como ocorreu com as meninas, esta é a primeira fase da vacinação nacional, que em 2017 terá como público alvo as crianças na faixa etária entre 12 e 14 anos, incluindo as meninas.

O Brasil é o primeiro país da América do Sul a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. O Ministério da Saúde pretende ampliar a faixa etária a ser imunizada gradativamente. Até 2020, deverão ser incluídos nas campanhas todos os meninos entre os 9 e 13 anos. A previsão para 2017 é de que mais de 3,6 milhões de meninos sejam imunizados - além de 99,5 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos soropositivos para o vírus HIV e Aids, que também passarão a receber as doses. Para essa campanha, o Ministério da Saúde adquiriu seis milhões de doses, ao custo de R$ 288,4 milhões.

A vacinação para o público masculino faz parte da estratégia do governo para aumentar a rede de proteção às mulheres. A imunização para esta faixa etária é uma garantia para que adolescentes não sofram com a doença na fase adulta.

O papiloma vírus ou HPV é responsável, principalmente, pelo câncer de colo de útero. A estimativa no Instituto Nacional do Câncer é que ocorram 260 casos da doença em Belém, 820 no Pará e 1.970 na Região Norte, entre os anos de 2016 e 2017. A vacina também fará prevenção de outros tipos da doença como os cânceres de pênis, de ânus e garganta.

De acordo com a Sespa, aproximadamente 300 mil meninas foram vacinadas na campanha anterior - número que representa 40% do público alvo.