Emerson Neto, de 10 anos, tem baixa visão e desapareceu no domingo (25)

A família do menino Emerson Neto, de 10 anos busca informações do paradeiro dele. A criança saiu de casa por volta de 9h de domingo (25) após seguir um carro que estava doando brinquedos de Natal próximo de uma área ocupada na Av. Fernando Guilhon, em Santarém, oeste do Pará. Os pais foram até a Delegacia da Criança e do Adolescente para registrar o caso, porém, segundo eles, problemas na internet estão impedido o registro.

Em contato com o G1 nesta segunda-feira (26), familiares de Emerson, informaram que a criança tem baixa visão. Ele atende pelo apelido de Neto e estuda na escola municipal Dom Floriano, no bairro Maracanã. Desde a última vez que foi visto, ele estava trajando uma camiseta branca, bermuda jeans e sandália amarela. A mãe do menino está aflita e buscas estão sendo feitas na região na tentativa de localizar o menino.

Parentes e vizinhos da criança fizeram buscas pela área e também procuraram a criança em um matagal próximo de sua residência, localizada na área ocupada, ao lado do shopping da Av. Fernando Guilhon, na Grande Área do Maracanã. O Conselho Tutelar também acompanha o caso. Quem souber informações poder comunicar os familiares pelo telefone (93) 99231-2271 ou mesmo levar até a casa dele.