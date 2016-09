De olho na ponta da tabela, rubro-negro mostra força e cola no Palmeiras

Por: RIO DE JANEIRO Gazetapress

Em 11 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

O Flamengo derrotou o Vitória, de virada, por 2 a 1 e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado na noite de ontem, no Barradão, e o resultado fez a equipe carioca chegar aos 46 pontos ganhos, se igualando ao Palmeiras, mas o time paulista leva vantagem por ter mais gols e melhor saldo . O Leão da Barra, por sua vez, segue na zona do rebaixamento. O rubro-negro baiano soma 26 pontos ganhos e ocupa a 18 ª posição na tabela de classificação.

O time carioca sofreu o primeiro gol, não se abalou e teve competência para virar o marcador e seguir buscando ampliar a vantagem, o que só não aconteceu por causa da boa atuação do goleiro Caíque.

