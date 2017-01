Sônia Nascimento apresenta o show “Tudo pela metade”, no espaço Discosaoleo

Em 12 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Para comemorar 21 anos das inauguração do bar Go Fish e a primeira vez que a banda Jardim Elétrico tocou naquele local, a cantora Sônia Nascimento apresenta amanhã (13) e no sábado (14) o show “Tudo pela metade”, no espaço Discosaoleo. Para a cantora Sônia Nascimento, falar em rock paraense dos anos 90 nos despertam muitas memórias.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.