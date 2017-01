Tesouro deverá cobrir dívidas do Estado com a União que não foram pagas

Em 10 de janeiro, 2017 - 06h00 - Poder

Com o amparo legal do Supremo Tribunal Federal (STF), a União busca a homologação nos próximos dias de um acordo de recuperação fiscal com o Estado do Rio de Janeiro nos mesmos moldes do projeto que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados. Com o acordo de "emergência", o Tesouro Nacional poderá legalmente socorrer financeiramente o Rio de Janeiro honrando por um período de 36 meses dívidas não pagas pelo Estado. Não haverá, no entanto, o repasse de dinheiro novo do Orçamento da União para o governo fluminense. Nesses três anos, o Rio terá um alívio de R$ 26 bilhões.