Em 03 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

No bem bom da apresentação do elenco azulino de 2017, no Baenão, com a presença da torcida - o portão foi franqueado -, eis que o diretor de futebol Marco Antônio Araújo surpreendeu a todos com a notícia de que o meia Rafinha, 23 anos, não vem mais para o Leão Azul. Rafinha, que foi “manchete” da mídia esportiva ontem, inclusive com chegada marcada para as 14h30, desistiu de vir jogar pelo Remo. De acordo com o dirigente Marco Antonio Araújo, o meia Rafinha foi “emprenhado” pelo ouvido, pelo ex-atacante Ciro, que ano passado, na estreia remista no Campeonato estadual marcou 3 gols contra o Águia, de Marabá, na goleada por 5 x 3 e pediu ao Fantástico, programa da TV Globo, a execução do Hino do Remo.