Perto de ser anunciado como reforço, jogador assinou contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2017 e já posou com camisa de treino do time

Por: Lance!net

Em 04 de setembro, 2016 - 22h30 - Série A

Só falta o anúncio oficial do São Paulo para Jean Carlos ser oficializado como reforço do clube. Isso porque neste domingo o meia concluiu os exames médicos, assinou até o fim do Paulista 2017 e já vestiu a camisa tricolor.

Jean Carlos esteve no CT da Barra Funda neste domingo, quando a equipe treinou mirando o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira. O jogador de 23 anos chega por empréstimo, com opção de compra em definitivo, e deve ser apresentado no início da próxima semana.

O meia, no entanto, ainda não deve estrar tão rapidamente. Ele se recupera de um problema muscular considerado leve. Assim que estiver em condições, ficará à disposição do técnico Ricardo Gomes.

O Tricolor pagará R$ 400 mil ao São Bernardo por 40% dos direitos econômicos do atleta. Para tirá-lo do Vila Nova, foram mais R$ 200 mil e um contrato de empréstimo com a possibilidade de devolução no fim mas mantendo o percentual adquirido.