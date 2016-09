Atleta foi contratado para a Série B do campeonato brasileiro e fez apenas quatro jogos

Redação ORM News

13 de setembro, 2016 - Série B

O meia Hiltinho não faz mais parte do elenco do Paysandu. O jogador, contratado para a Série B do campeonato brasileiro, procurou a diretoria e solicitou o seu desligamento junto ao clube.

O jogador chegou a Belém, vindo do Itumbiara (GO) e com passagem pelo Náutico (PE), sob indicação do técnico Dado Cavalcanti, no dia 29 de maio, mas não conseguiu agradar. Em quase quatro meses no Bicola, ele fez apenas quatro jogos e nenhum gol.