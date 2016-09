Robert, de 19 anos, vinha entrando nos últimos jogos do Bicola, como opção de criatividade ao meio-campo

Por: Redação ORM News

Em 12 de setembro, 2016 - 19h08 - Série B

Com status de 12º jogador do Paysandu, o meia Robert desfalcará o time de Dado Cavalcanti no embate desta terça-feira (12), contra o Bahia, pela 25ª rodada da Série B do campeonato brasileiro. O garoto de 19 anos foi cortado da relação por conta de dores nos dois joelhos.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube, que não confirmou se tais dores são provocadas por um trauma simples ou se trata-se de uma lesão que necessitará de mais tempo de recuperação.

Robert vinha sendo utilizado no decorrer dos jogos como opção para aumentar a criatividade do meio-campo do Paysandu nos últimos jogos. Para a partida contra o Brasil de Pelotas (RS), ele chegou a treinar como titular, tendo em vista que Tiago Luís - dono da vaga de titular - vinha sentido dores na coxa direita.

Sem Robert, a primeira opção de Dado Cavalcanti para uma substituição no setor ofensivo do meio-campo volta a ser Celsinho, além do lateral esquerdo de origem, Raí e do meia Rafael Costa. Veja abaixo a lista completa do Papão!

Goleiros: Emerson e Marcão

Laterais: Roniery, Edson Ratinho, João Lucas e Raí

Zagueiros: Fernando Lombardi,Gilvan Pablo e Gualberto

Volantes: Augusto Recife, Ricardo Capanema, Lucas, Jhonnatan e Ilaílson

Meias: Tiago Luís, Celsinho e Rafael Costa

Atacantes: Leandro Cearense, Maílson, Bruno Veiga, Alexandro e Rivaldinho